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НБУ сократил продажу валюты для поддержки гривны в три раза

Автор: Александр Белоус

НБУ продолжает продавать валюту на межбанке в небольших объемах

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 28 сентября - 2 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 51,10 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

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Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей более чем в раза (160,50 млн долларов).

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3574,40 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 935,00 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

Население Украины в сентябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 483,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 347,5 млн долларов. Таким образом, в сентябре снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 135,5 млн долларов, которая была меньше, чем в августе (151,2 млн долларов).

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