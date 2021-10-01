НБУ сократил покупку валюты на межбанке до минимума с начала года

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 27 сентября - 1 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 20,00 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, однако сократил ее до минимума с начала года (за исключением тех случаев, когда НБУ не проводил интервенций).

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1676,70 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1479,70 млн долларов.