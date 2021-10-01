НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку до мінімуму з початку року

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 27 вересня - 1 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 20,00 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, проте скоротив її до мінімуму з початку року (за винятком тих випадків, коли НБУ не проводив інтервенцій).

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1676,70 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1479,70 млн доларів.