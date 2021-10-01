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НБУ сократил покупку валюты на межбанке до минимума с начала года

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Украина, Пятница 01 октября 2021 17:48
НБУ сократил покупку валюты на межбанке до минимума с начала года Фото: НБУ продолжил покупку долларов на межбанке в минимальном объеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 27 сентября - 1 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 20,00 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, однако сократил ее до минимума с начала года (за исключением тех случаев, когда НБУ не проводил интервенций).

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1676,70 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1479,70 млн долларов.

НБУ сократил покупку валюты на межбанке до минимума с начала года

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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