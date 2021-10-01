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НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку до мінімуму з початку року

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 17:48
НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку до мінімуму з початку року Фото: НБУ продовжив покупку доларів на міжбанку в мінімальному обсязі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 27 вересня - 1 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 20,00 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту на міжбанку.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, проте скоротив її до мінімуму з початку року (за винятком тих випадків, коли НБУ не проводив інтервенцій).

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1676,70 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1479,70 млн доларів.

НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку до мінімуму з початку року

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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