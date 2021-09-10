НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 6-10 сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 79,10 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, однако сократил ее по сравнению с прошлой неделей (152,00 млн гривен) в два раза.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1619,20 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1422,20 млн долларов.