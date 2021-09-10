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НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза

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Украина, Пятница 10 сентября 2021 17:05
НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза Фото: НБУ вернулся на межбанк с покупкой долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 6-10 сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 79,10 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, однако сократил ее по сравнению с прошлой неделей (152,00 млн гривен) в два раза.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1619,20 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1422,20 млн долларов.

НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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