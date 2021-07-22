НБУ сократил план покупки валюты на межбанке в четыре раза

Как отмечается в сообщении, пересмотр индикатора соответствует характеру монетарной политики НБУ, направленной на преодоление инфляционного давления, и будет способствовать улучшению механизма монетарной трансмиссии через валютный канал.

"Международные резервы Украины сейчас находятся на высоком уровне - более 28 млрд долларов. Учтя это, правление НБУ решило уменьшить плановые объемы интервенций для покупки валюты в резервы", - отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

По данным НБУ, индикативный объем покупки валюты в размере 5 млн долларов составляет чуть более 1% от среднедневного объема операций на межбанковском валютном рынке, поэтому он не будет препятствовать рыночному курсообразованию.

В то же время, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ. В январе-июле 2021 года валютный рынок оставался сбалансированным при троекратном уменьшении интервенций регулятора по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, добавили в НБУ.

"Наша политика остается неизменной, то есть мы по-прежнему будем лишь сглаживать чрезмерные курсовые колебания. У нас нет намерений менять нашу Стратегию валютных интервенций, и, тем более, отходить от режима плавающего курсообразования. Баланс спроса и предложения на валюту со стороны участников валютного рынка и в дальнейшем будет определять курс гривны", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.