НБУ скоротив план купівлі валюти на міжбанку в чотири рази

Як зазначається в повідомленні, перегляд індикатора відповідає характеру монетарної політики НБУ, спрямованої на подолання інфляційного тиску, та сприятиме поліпшенню механізму монетарної трансмісії через валютний канал.

"Міжнародні резерви України зараз перебувають на високому рівні - більше 28 млрд доларів. Врахувавши це, правління НБУ вирішило зменшити планові обсяги інтервенцій для купівлі валюти в резерви", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

За даними НБУ, індикативний обсяг купівлі валюти в розмірі 5 млн доларів становить трохи більше 1% від середньоденного обсягу операцій на міжбанківському валютному ринку, тому він не перешкоджатиме ринковому курсоутворенню.

Водночас, ситуація на валютному ринку в цьому році покращилася, а ринок стає дедалі ліквіднішим. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування та зменшується участь НБУ. У січні-липні 2021 року валютний ринок залишався збалансованим за троєкратного зменшення інтервенцій регулятора порівняно з аналогічним періодом 2020 року, додали в НБУ.

"Наша політика залишається незмінною, тобто ми, як і раніше, будемо лише згладжувати надмірні курсові коливання. У нас немає намірів змінювати нашу Стратегію валютних інтервенцій, і, тим паче, відходити від режиму плаваючого курсоутворення. Баланс попиту й пропозиції на валюту з боку учасників валютного ринку й надалі визначатиме курс гривні", - сказав голова НБУ Кирило Шевченко.