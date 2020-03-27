НБУ сохранит свою политику на валютном рынке

Национальный банк Украины не планирует менять свою политику на межбанковском валютном рынке, которая состоит в сглаживании чрезмерных колебаний. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

Как отметил Чурий, международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов, чего достаточно для продолжения интервенций, а курс доллара сейчас колеблется около уровня 28 гривен.

"Наша политика не меняется. Мы и в дальнейшем будем продолжать сглаживать колебания, если такие будут", - сообщил он.

Чурий также отметил, что НБУ очень ждет позитивных новостей от МВФ, для чего надо принять некоторые законы.

"Мы оптимисты, если у нас программа будет утверждена, то Украина сможет пройти тяжелые времена, вызванные распространением вируса, спокойно, стабильно и без стрессов", - сказал Чурий.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий 27 марта заявил, что ситуация на валютном рынке Украины улучшается, а НБУ значительно сократил продажу валюты.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины.