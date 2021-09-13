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НБУ сохранит гибкий курс гривны к доллару на ближайшую перспективу

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 15:35
НБУ сохранит гибкий курс гривны к доллару на ближайшую перспективу Фото: курс гривны к доллару будет гибким (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины сохранит режим режима плавающего курсообразования. Такой режим содержат Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

"Национальный банк продолжит соблюдать режим плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, учитывая необходимость развития валютного рынка, НБУ будет стремиться минимизировать использование валютных интервенций. Также центробанк продолжит валютную либерализацию, конечной целью которой является переход к свободному движению капитала.

"Это облегчит ведение бизнеса в стране и улучшит его инвестиционный климат, что является важной предпосылкой для устойчивого экономического роста", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Совет Национального банка Украины (НБУ) 13 сентября одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу. Документ разработан на основе предложений правления НБУ.

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