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НБУ збереже гнучкий курс гривні до долара на найближчу перспективу

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 15:35
НБУ збереже гнучкий курс гривні до долара на найближчу перспективу Фото: курс гривні до долара буде гнучким (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України збереже режим режиму плаваючого курсоутворення. Такий режим містять Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньострокову перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.

"Національний банк продовжить дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення та не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, враховуючи необхідність розвитку валютного ринку, НБУ прагнутиме мінімізувати використання валютних інтервенцій. Також центробанк продовжить валютну лібералізацію, кінцевою метою якої є перехід до вільного руху капіталу.

"Це полегшить ведення бізнесу в країні та поліпшить її інвестиційний клімат, що є важливою передумовою для стійкого економічного зростання", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, Рада Національного банку України (НБУ) 13 вересня схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньострокову перспективу. Документ розроблений на основі пропозицій правління НБУ.

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