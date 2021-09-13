НБУ збереже гнучкий курс гривні до долара на найближчу перспективу
Національний банк України збереже режим режиму плаваючого курсоутворення. Такий режим містять Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньострокову перспективу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.
"Національний банк продовжить дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення та не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в НБУ, враховуючи необхідність розвитку валютного ринку, НБУ прагнутиме мінімізувати використання валютних інтервенцій. Також центробанк продовжить валютну лібералізацію, кінцевою метою якої є перехід до вільного руху капіталу.
"Це полегшить ведення бізнесу в країні та поліпшить її інвестиційний клімат, що є важливою передумовою для стійкого економічного зростання", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, Рада Національного банку України (НБУ) 13 вересня схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньострокову перспективу. Документ розроблений на основі пропозицій правління НБУ.