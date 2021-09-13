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Совет НБУ одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год: что планируется

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 15:05
Совет НБУ одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год: что планируется Фото: Совет НБУ одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совет Национального банка Украины (НБУ) 13 сентября одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу. Документ разработан на основе предложений правления НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко во время брифинга, который транслировался на Youtube.

Как отметил Шевченко, Основные принципы на 2022 год подтверждают цели и инструменты монетарной политики, обозначенные в предыдущих версиях документа.

"Зафиксировано продолжение использования в 2022 году и последующих годах монетарного режима инфляционного таргетирования для достижения и обеспечения ценовой стабильности", - сказал он.

Шевченко заявил, что НБУ продолжает следовать принципам, вокруг которых политика центробанка строилась со времени введения инфляционного таргетирования.

"Неизменность инфляционной цели и принципов монетарной политики будет способствовать стабилизации ожиданий и усилению эффективности монетарной трансмиссии", - добавил он.

В то же время Шевченко заявил, что политика инфляционного таргетирования продолжит быть гибкой. "НБУ будет допускать временное отклонение инфляции от цели в отдельной краткосрочные периоды, если это не будет создавать угроз разбалансирование инфляционных ожиданий", - добавил он.

Напомним, в июле Совет НБУ начал разработку Основных принципов денежно-кредитной политики на 2022 год. Подготовка документа осуществлялась на основе предложений правления НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в августе 2021 года выросли на 10,2% в годовом измерении, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%).

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