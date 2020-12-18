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НБУ сохранил официальный курс евро выше 34 гривен

Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожала на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,10 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 декабря установлен на таком уровне: 34,1018 гривен за евро (+0,0229 грн). При этом курс евро на 18 декабря составляет 34,0789 гривен за евро.

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Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 34,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,23 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на таком уровне: 27,828 гривен за 1 доллар (+0,0096 грн). При этом курс доллара на 18 декабря составляет: 27,8184 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

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