Курс доллара на межбанке снова поднялся выше 28 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 16 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 18 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 16 копеек до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 34,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9800 - 28,0050 грн/доллар, евро 34,2391 - 34,2669 грн/евро, российский рубль 0,3802 - 0,3807 грн/рубль.

Отметим, 17 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 34,0878 - 34,1095 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на таком уровне: 27,828 гривен за 1 доллар (+0,0096 грн). При этом курс доллара на 18 декабря составляет: 27,8184 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.