НБУ зберіг офіційний курс євро вище 34 гривень

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,10 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 грудня встановлено на такому рівні: 34,1018 гривень за євро (+0,0229 грн). При цьому курс євро на 18 грудня становить 34,0789 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 34,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,23 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 27,828 гривень за 1 долар (+0,0096 грн). При цьому курс долара на 18 грудня становить: 27,8184 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс росте другий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.