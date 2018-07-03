НБУ понизил курс золота до 327,65 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 1%
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1% до 327,65 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.
Золото –327 646,32 грн за 10 тройских унций (-237,62 грн или -1%);
Серебро – 4 205,10 грн за 10 тройских унций (-66,54 грн);
Платина – 223 240,21 грн за 10 тройских унций (-4229,34 грн);
Палладий – 249 997,55 грн за 10 тройских унций (+2782,38 грн).
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.