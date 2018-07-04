НБУ зберіг курс золота на 327,65 тис. гривень за 10 унцій

Вартість золота не змінилася

Національний банк України (НБУ) на 4 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зберіг курс золота на 327,65 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -327 649,32 грн за 10 тройських унцій (+3,00 грн або 0%);

Срібло – 4 202,62 грн за 10 тройських унцій (-2,48 грн);

Платина – 220 650,78 грн за 10 тройських унцій (-2589,43 грн);

Паладій – 247 476,03 грн за 10 тройських унцій (-2521,52 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.