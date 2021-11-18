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НБУ сохранил курс евро на уровне ниже 30 гривен

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Украина, Четверг 18 ноября 2021 17:52
НБУ сохранил курс евро на уровне ниже 30 гривен Фото: курс евро упал на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 29,96 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 ноября установлен на таком уровне: 29,9688 гривен за евро (-0,0286 грн). При этом курс евро на 17 ноября составляет 29,9974 гривен за евро.

НБУ сохранил курс евро на уровне ниже 30 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро сохраняется на уровне ниже 30 гривен.

НБУ сохранил курс евро на уровне ниже 30 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 30,07 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,90 гривен за евро.

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