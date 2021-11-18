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Курс доллара возобновил рост на межбанке

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Украина, Четверг 18 ноября 2021 17:06
Курс доллара возобновил рост на межбанке Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 18 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 26,52 гривен за доллар, курс в покупке до 26,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 30,07 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5000 - 26,5200 грн/доллар, евро 30,0536 - 30,0736 грн/евро, российский рубль 0,3621 - 0,3626 грн/рубль.

Курс доллара возобновил рост на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 17 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,4200 - 26,4400 грн/доллар, евро 29,9047 - 29,9221 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,44 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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