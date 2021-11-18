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НБУ зберіг курс євро на рівні нижче 30 гривень

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Україна, Четвер 18 листопада 2021 17:52
НБУ зберіг курс євро на рівні нижче 30 гривень Фото: курс євро впав на 3 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 29,96 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 листопада встановлено на такому рівні: 29,9688 гривень за євро (-0,0286 грн). При цьому курс євро на 17 листопада становить 29,9974 гривень за євро.

НБУ зберіг курс євро на рівні нижче 30 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зберігається на рівні нижче 30 гривень.

НБУ зберіг курс євро на рівні нижче 30 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 15 копійок до 30,07 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,90 гривень за євро.

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