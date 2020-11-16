НБУ согласовал кандидатуры руководителей двух системно важных банков

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Укргазбанк и ОТП Банк получили новых руководителей

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность главы правления государственного Укргазбанка. Кроме того, НБУ согласовал кандидатуру Владимира Мудрого на должность главы правления ОТП Банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как омтечается в сообщении, кандидатуры согласованы по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований, проведенных правлением центробанка.

По данным НБУ, 2 ноября 2020 года наблюдательный совет Укргазбанка принял решение об избрании Андрея Кравца на должность главы равления сроком на пять лет. Кравец с апреля 2015 года занимал должность первого заместителя главы правления Укргазбанка, а с июля 2020 года исполняет обязанности главы правления Укргазбанка.

В октябре 2020 года наблюдательным советом ОТП Банка было решено избрать Владимира Мудрого на должность главы правления банка. Мудрый больше восьми лет занимал должность члена правления в ОТП Банке.

Срок полномочий председателя правления банку составляет пять лет. Глава правления вступает в должность после предоставления письменного согласия на это Национальным банком Украины.

Напомним, до назначения главой Национального банка в июле 2020 года, главой правления Укргазбанка был Кирилл Шевченко.

Как сообщало РБК-Украина за январь-сентябрь 2020 года ОТП Банк получил 1,414 млрд гривен и вошел в пятерку наиболее прибыльных банков. Государственный Укргазбанк на девятом месте с результатом 852 млн гривен.