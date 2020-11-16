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НБУ погодив кандидатури керівників двох системно важливих банків

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 13:23
НБУ погодив кандидатури керівників двох системно важливих банків
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Укргазбанк та ОТП Банк отримали нових керівників

Національний банк України (НБУ) погодив кандидатуру Андрія Кравця на посаду голови правління державного Укргазбанку. Крім того, НБУ погодив кандидатуру Володимира Мудрого на посаду голови правління ОТП Банку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, погодження відбулося за результатами розгляду пакетів документів та співбесід, проведених правлінням центробанку.

За даними НБУ, 2 листопада 2020 року наглядова рада Укргазбанку ухвалила рішення про обрання Андрія Кравця на посаду голови правління строком на п’ять років. Кравець з квітня 2015 року обіймав посаду першого заступника голови правління Укргазбанку, а з липня 2020 року виконує обов’язки голови правління Укргазбанку.

У жовтні 2020 року наглядовою радою ОТП Банку було вирішено обрати Володимира Мудрого на посаду голови правління банку. Мудрий більше восьми років обіймав посаду члена правління в ОТП Банку.

Строк повноважень голови правління банку становить п’ять років. Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

Нагадаємо, до призначення головою Національного банку у липні 2020 року, головою правління Укргазбанку був Кирило Шевченко.

Як повідомляло РБК-Україна за січень-вересень 2020 року ОТП Банк отримав 1,414 млрд гривень та увійшов до п’ятірки найбільш прибуткових банків. Державний Укргазбанк на дев'ятому місті з результатом 852 млн гривень.

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