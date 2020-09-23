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НБУ согласовал кандидатуру нового главы Ощадбанка

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность главы правления государственного Ощадбанка. Решение было принято 22 сентября 2020 года по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, в июне 2020 года Сергей Наумов победил в конкурсе на пост главы правления Ощадбанка.

Наумов с сентября 2014 года занимает должность главы правления "Пиреус Банка МКБ".

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Как отметил в НБУ, глава правления государственного банка назначается и увольняется в должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий главы правления составляет пять лет. Глава правления вступает в должность после предоставления письменного согласия на это Национальным банком.

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Ощадбанк получил 277 млн грн.

Напомним, 1 июля Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного Ощадбанка за 2019 год. На дивиденды будет направлено 30% прибыли.

Отметим, 16 сентября Кабинет министров снял карантинное ограничение зарплаты для членов правления ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка.

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