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Кабмин снял ограничение зарплаты для членов правления ПриватБанка и Ощадбанка

Украина, Среда 16 сентября 2020 16:26
Кабмин снял ограничение зарплаты для членов правления ПриватБанка и Ощадбанка
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров снял карантинное ограничение зарплаты для членов правления ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка. Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании в среду, 16 сентября.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

В апреле Верховная рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Согласно им, выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам ограничили. То есть, на время карантина начисленная заработная плата ограничена максимальным размером 47230 гривен.

При этом в конце июня в парламенте зарегистрировали проект закона №3708, которым предлагалось отменить ограничение выплат народным депутатам и чиновникам.

В проекте прописали, что ограничение применяется и действует не более трех месяцев со дня его применения.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский 13 июля отозвал указанный законопроект с рассмотрения парламента.

Напомним, 13 апреля Рада поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.

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