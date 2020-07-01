Кабмин распределил прибыль Ощадбанка

Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большая часть прибыли пойдет на покрытие накопленных убытков

Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистая прибыль государственного "Ощадбанка" за 2019 год. На дивиденды будет направлено 30% прибыли.

Распоряжение "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" было принято на заседании 1 июля.

Правительство утвердило следующее распределение чистой прибыли банка за 2019 год и размер годовых дивидендов:

30% чистой прибыли в размере 76 547,7 тысяч гривен - на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5% чистой прибыли в размере 12 758 тысяч гривен - в резервный фонд;

65% чистой прибыли в размере 165 853,3 тысяч гривен - на покрытие накопленных убытков прошлых лет

Напомним, в мае Кабинет министров внес изменения в постановление о базовом нормативе отчисления доли прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов за 2019 год.

Согласно постановлению, для АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) АО "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк) и АО "Украинская железная дорога" базовый норматив дивидендов снижен до 30%.

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Укрэксимбанк получил 1,002 млрд грн прибыли, Ощадбанк - 277 млн грн.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус