Кабмин распределил прибыль Ощадбанка

Большая часть прибыли пойдет на покрытие накопленных убытков
Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистая прибыль государственного "Ощадбанка" за 2019 год. На дивиденды будет направлено 30% прибыли.
Распоряжение "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" было принято на заседании 1 июля.
Правительство утвердило следующее распределение чистой прибыли банка за 2019 год и размер годовых дивидендов:
Напомним, в мае Кабинет министров внес изменения в постановление о базовом нормативе отчисления доли прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов за 2019 год.
Согласно постановлению, для АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) АО "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк) и АО "Украинская железная дорога" базовый норматив дивидендов снижен до 30%.
Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Укрэксимбанк получил 1,002 млрд грн прибыли, Ощадбанк - 277 млн грн.
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Автор: Александр Белоус