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НБУ согласовал Бьоша на должность главы правления ПриватБанка

Новина українською →
Украина, Вторник 08 июня 2021 15:59
НБУ согласовал Бьоша на должность главы правления ПриватБанка Фото: Герхард Бьош возглавит ПриватБанк (raiffeisen.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Герхарда Бьоша на должность главы правления государственного ПриватБанка. Решение принято 8 июня по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением регулятора.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Мы поздравляем Герхарда Бьоша с согласованием его кандидатуры на должность главы правления ПриватБанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка", - прокомментировал решение глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2021 года наблюдательный совет ПриватБанка назначила Бьоша главой правления ПриватБанка по результатам проведенного конкурсного отбора. Он назначен сроком на пять лет.

Герхард Бьош окончил Венский университет, получив степень магистра социально-экономических наук. В период с 1993 по 2004 год он работал на руководящих должностях в различных банках, а в 2004-2006 годах находился на должности руководителя департамента всемирного казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

В марте 2006 года Бьош получил должность заместителя председателя правления Райффайзен Центральбанка.

Бьош с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года занимал должность первого заместителя главы правления Райффайзен Банка Аваль.

Напомним, глава правления государственного банка назначается наблюдательным советом банка по результатам конкурсного отбора. Глава правления банка вступает в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком.

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