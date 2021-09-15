НБУ согласился предоставить Одесскому художественному музею новое помещение

Национальный банк Украины удовлетворил обращение Одесского художественного музея о предоставлении во временное пользование помещения по адресу ул.Ришельевская, 8.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное письмо НБУ за подписью первого заместителя Екатерины Рожковой, который есть в распоряжении LB.ua.

Помещение, о котором идет речь в письме - это здание Российско-Азиатского банка 1911 года, которое является памятником архитектуры. Часть этого помещения площадью 6,5 тыс кв.м. Кабмин передал в распоряжение Министерства юстиции. Именно эту часть, которая сейчас не используется, НБУ предлагает передать в аренду музею. Другая часть здания (3.5 тыс. кв.м.) останется в распоряжении НБУ.

Если решение Нацбанка поддержит Министерство юстиции, предоставленное помещение музей сможет использовать для хранения и экспонирования произведений. Напомним, проблема с нехваткой площади для хранения коллекции и экспозиции является одной из первоочередных проблем абсолютного большинства украинских музеев.

Предыдущий директор ОХМ Александр Ройтбурд неоднократно поднимал эту проблему и вел активные переговоры о возможности территориального расширения музея с местной властью.