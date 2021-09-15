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НБУ согласился предоставить Одесскому художественному музею новое помещение

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Одесса, Среда 15 сентября 2021 12:51
НБУ согласился предоставить Одесскому художественному музею новое помещение Фото: Одесский художественный музей (followers.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Национальный банк Украины удовлетворил обращение Одесского художественного музея о предоставлении во временное пользование помещения по адресу ул.Ришельевская, 8.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное письмо НБУ за подписью первого заместителя Екатерины Рожковой, который есть в распоряжении LB.ua.

Помещение, о котором идет речь в письме - это здание Российско-Азиатского банка 1911 года, которое является памятником архитектуры. Часть этого помещения площадью 6,5 тыс кв.м. Кабмин передал в распоряжение Министерства юстиции. Именно эту часть, которая сейчас не используется, НБУ предлагает передать в аренду музею. Другая часть здания (3.5 тыс. кв.м.) останется в распоряжении НБУ.

НБУ согласился предоставить Одесскому художественному музею новое помещение

НБУ согласился предоставить Одесскому художественному музею новое помещение

Если решение Нацбанка поддержит Министерство юстиции, предоставленное помещение музей сможет использовать для хранения и экспонирования произведений. Напомним, проблема с нехваткой площади для хранения коллекции и экспозиции является одной из первоочередных проблем абсолютного большинства украинских музеев.

Предыдущий директор ОХМ Александр Ройтбурд неоднократно поднимал эту проблему и вел активные переговоры о возможности территориального расширения музея с местной властью.

Напомним, бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд длительное время боролся за то, чтобы музей получил статус национального учреждения культуры.

Если учреждению предоставят национальный статус, оно может перейти из областного бюджета на государственный, соответственно, его финансирование может увеличиться.

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