ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ погодився надати Одеському художньому музею нове приміщення

Новость на русском →
Одеса, Середа 15 вересня 2021 12:51
НБУ погодився надати Одеському художньому музею нове приміщення Фото: Одеський художній музей (followers.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Національний банк України задовольнив звернення Одеського художнього музею щодо надання у тимчасове користування приміщення за адресою вул.Рішельєвська 8.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний лист НБУ за підписом першої заступниці Катерини Рожкової, який є у розпорядженні LB.ua.

Приміщення, про яке йдеться у листі - це будівля Російсько-Азіатського банку 1911 року, що є пам’яткою архітектури. Частину цього приміщення площею у 6,5 тис. кв. м. Кабмін передав у розпорядження Міністерства юстиції. Саме цю частину, яка зараз не використовується, НБУ пропонує передати в оренду музею. Інша частина будівлі (3.5 тис. кв. м.) залишиться у розпорядженні НБУ.

НБУ погодився надати Одеському художньому музею нове приміщення

НБУ погодився надати Одеському художньому музею нове приміщення

Якщо рішення Нацбанка підтримає Міністерство юстиції, надане приміщення музей зможе використовувати для зберігання та експонування творів. Нагадаємо, проблема із нестачею площі для зберігання колекції та експозицій є однією з першочергових проблем абсолютної більшості українських музеїв.

Попередній директор ОХМ Олександр Ройтбурд неодноразово піднімав цю проблему та вів активні перемовини щодо можливості територіального розширення музею із місцевою владою.

Нагадаємо, колишній директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури.

Якщо установі нададуть національний статус, вона може перейти з обласного бюджету на державний, відповідно, її фінансування може збільшитись.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Одеса
NEWS
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
DAILY
Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться