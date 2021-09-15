НБУ погодився надати Одеському художньому музею нове приміщення

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний лист НБУ за підписом першої заступниці Катерини Рожкової, який є у розпорядженні LB.ua.

Приміщення, про яке йдеться у листі - це будівля Російсько-Азіатського банку 1911 року, що є пам’яткою архітектури. Частину цього приміщення площею у 6,5 тис. кв. м. Кабмін передав у розпорядження Міністерства юстиції. Саме цю частину, яка зараз не використовується, НБУ пропонує передати в оренду музею. Інша частина будівлі (3.5 тис. кв. м.) залишиться у розпорядженні НБУ.

Якщо рішення Нацбанка підтримає Міністерство юстиції, надане приміщення музей зможе використовувати для зберігання та експонування творів. Нагадаємо, проблема із нестачею площі для зберігання колекції та експозицій є однією з першочергових проблем абсолютної більшості українських музеїв.

Попередній директор ОХМ Олександр Ройтбурд неодноразово піднімав цю проблему та вів активні перемовини щодо можливості територіального розширення музею із місцевою владою.