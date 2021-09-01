Фото: Минкульт не может инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального (followers.com.ua)

У Министерства культуры и информационной политики (МКИП) отсутствуют правовые основания инициировать вопрос о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ МКИП на обращение председателя ОГА Сергея Гриневецкого, имеющиеся в распоряжении LB.

В своем заключении, МКИП ссылается на постановление Кабмина "Об эффективном использовании государственных средств", которое запрещает инициировать вопрос о предоставлении заведениям статуса национального, академического, исследовательского. Этот запрет не касается ряда учреждений, перечисленных в постановлении (как, например, Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства, Музей истории города Киева, Музей космонавтики им. Королева), но Одесский художественный музей не входит в этот перечень.