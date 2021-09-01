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Минкульт не может инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального

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Киев, Среда 01 сентября 2021 17:21
Минкульт не может инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального Фото: Минкульт не может инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального (followers.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

У Министерства культуры и информационной политики (МКИП) отсутствуют правовые основания инициировать вопрос о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ МКИП на обращение председателя ОГА Сергея Гриневецкого, имеющиеся в распоряжении LB.

В своем заключении, МКИП ссылается на постановление Кабмина "Об эффективном использовании государственных средств", которое запрещает инициировать вопрос о предоставлении заведениям статуса национального, академического, исследовательского.

Этот запрет не касается ряда учреждений, перечисленных в постановлении (как, например, Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства, Музей истории города Киева, Музей космонавтики им. Королева), но Одесский художественный музей не входит в этот перечень.

Минкульт не может инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального

Напомним, бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд длительное время боролся за то, чтобы музей получил статус национального учреждения культуры.

Если учреждению предоставят национальный статус, оно может перейти из областного бюджета на государственный, соответственно, его финансирование может увеличиться.

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