НБУ снизил учетную ставку для поддержки экономики

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8,0% до 6,0% годовых. Ставка будет снижена с 12 июня.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Как отметил Смолий, это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

"Смягчение монетарной политики и другие антикризисные меры Национального банка, введены в последние месяцы, поддержат деловую активность в стране", - сказал он.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Напомним, основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Потребительская инфляция в Украине в мае 2020 года упала до 1,7% (год к году). Таким образом, уровень инфляции значительно ниже цели.

Однако Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года.