НБУ знизив облікову ставку

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Центробанк продовжує пом'якшення монетарної політики

Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 11,0% до 10,0% річних з 13 березня 2020 року. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, НБУ продовжує пом'якшення монетарної політики, щоб компенсувати охолодження світової економіки і підтримати економічне зростання в Україні.

За його словами, у січні-лютому споживча інфляція сповільнилася швидше, ніж передбачала прогнозна траєкторія (до 3,2% у січні та 2,4% у лютому у річному вимірі), продовжуючи перебувати нижче цільового діапазону 5% +/-1 в.п.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11,0% річних з 31 січня 2020 року.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що якщо інфляція стабілізується в цільовому коридорі 5% ± 1 п. п., НБУ зможе знизити ставку до 7% на кінець 2020 року. Саме на рівні 7% центробанк оцінює новий нейтральний рівень облікової ставки.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно з лютим знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до лютого 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,4% з 3,2% у січні 2020 року.