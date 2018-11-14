НБУ снизил справочный курс доллара до 27,84 грн/доллар

Курс доллара снижается
Справочное значение курса доллара на 14 ноября составило 27,84 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.
Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8440 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 13 ноября (27,9203 гривен за доллар).
Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.
Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 14 ноября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 4 копейки до 27,85грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,42 гривен за евро.
В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки до 28,04 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,87 гривен за евро.