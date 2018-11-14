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Курс доллара на межбанке упал до 27,85 грн/доллар

Новости » Финансы    14.11.2018 - 10:42
Курс доллара на межбанке упал до 27,85 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар дешевеет на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 14 ноября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 4 копейки до 27,85грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8300 - 27,8500 грн/доллар, евро 31,4033 - 31,4231 грн/евро, российский рубль 0,4094 - 0,4099 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8300    27,8500

EUR/UAH     31,4033    31,4231

RUB/UAH     0,4094       0,4099

Курс доллара на межбанке упал до 27,85 грн/доллар

Напомним, 13 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,8700 - 27,8900 грн/доллар, евро 31,4011 - 31,4236 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,91 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 ноября установлен на таком уровне: 2791,8162 гривен за 100 долларов (+1,4425 гривен).

НБУ на 14 ноября установил курс гривны на уровне 27,91 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,92 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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