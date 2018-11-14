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Наличный курс доллара снизился на 3 копейки

Новости » Финансы    14.11.2018 - 11:50
Наличный курс доллара снизился на 3 копейки
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снижается на рынке, евро дорожает

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки до 28,04 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,87 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 - 28,04 (27, 20 - 28,07 - 13 ноября), продажи 27,94 - 29,00 (продажи 27,99 - 29,00- 13 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,83 (27,86 - 13 ноября), продажи - 28,04 (28,07 - 13 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 32,00 (30,00 - 31,75 - 13 ноября), продажи 31,55 - 32,40 (31,17 - 32,71 - 13 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,32 (31,29 - 13 ноября), продажи - 31,87 (31,79 - 13 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,10 (2,60 - 4,11 - 13 ноября), продажи - 4,09 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 13 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,81 (3,84 - 13 ноября), продажи 4,20 (4,23 - 13 ноября) грн за 10 рублей.

 

 

 

Курс доллара на межбанке упал до 27,85 грн/доллар НБУ на 14 ноября установил курс гривны на уровне 27,91 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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