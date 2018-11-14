НБУ знизив довідковий курс долара до 27,84 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знижується

Довідкове значення курсу долара на 14 листопада склало 27,84 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8440 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 13 листопада (27,9203 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 14 листопада 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 4 копійки до 27,85 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,83 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,42 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки до 28,04 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 27,83 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,87 гривень за євро.