НБУ снизил официальный курс евро до минимума за два месяца

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2021 года установил курс евро на уровне 33,25 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Таким образом, курс евро упал до минимума за два месяца. Ниже курс был только 12 апреля - 33,1522 грн/евро.

Официальный курс евро на 4 июня установлен на таком уровне: 33,2577 гривен за евро (-0,0771 грн). При этом курс евро на 3 июня составляет 33,3348 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 33,17 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,14 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар. Курс на менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 27,34 гривен за 1 доллар (-0,0049 грн). При этом курс доллара на 3 июня составляет 27,3449 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 9,5 месяцев. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,316 гривен за доллар.