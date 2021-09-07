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НБУ снизил официальный курс евро еще на 10 копеек

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Украина, Вторник 07 сентября 2021 17:52
НБУ снизил официальный курс евро еще на 10 копеек Фото: курс евро упал на 10 копеек (pixabay.com)
Автор: Юлия Бойко

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,70 гривен за евро. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 сентября установлен на таком уровне: 31,7091 гривен за евро (-0,0972 грн). При этом курс евро на 7 сентября составляет 31,8063 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро еще на 10 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро падает третий день подряд.

НБУ снизил официальный курс евро еще на 10 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,67 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,65 гривен за евро.

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