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Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Новина українською →
Украина, Вторник 07 сентября 2021 17:19
Курс доллара продолжил снижение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Юлия Бойко

Курс доллара на межбанке в продаже 7 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,67 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7000 - 26,7200 грн/доллар, евро 31,6555 - 31,6792 грн/евро, российский рубль 0,3644 - 0,3648 грн/рубль.

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 6 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,7650 - 26,7850 грн/доллар, евро 31,7620 - 31,7857 грн/евро, российский рубль 0,3666 - 0,3670 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает третий день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,73 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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