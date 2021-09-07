НБУ знизив офіційний курс євро ще на 10 копійок
Фото: курс євро впав на 10 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,70 гривень за євро. Це на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 8 вересня встановлено на такому рівні: 31,7091 гривень за євро (-0,0972 грн). При цьому курс євро на 7 вересня становить 31,8063 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро падає третій день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,67 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,65 гривень за євро.