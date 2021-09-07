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НБУ знизив офіційний курс євро ще на 10 копійок

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Україна, Вівторок 07 вересня 2021 17:52
НБУ знизив офіційний курс євро ще на 10 копійок Фото: курс євро впав на 10 копійок (pixabay.com)
Автор: Юлія Бойко

Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,70 гривень за євро. Це на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 вересня встановлено на такому рівні: 31,7091 гривень за євро (-0,0972 грн). При цьому курс євро на 7 вересня становить 31,8063 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро ще на 10 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро падає третій день поспіль.

НБУ знизив офіційний курс євро ще на 10 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,67 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,65 гривень за євро.

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