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НБУ снизил официальный курс евро на 4 августа

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Украина, Вторник 03 августа 2021 17:52
НБУ снизил официальный курс евро на 4 августа Фото: курс евро снизился на 1 копейку (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,89 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 августа установлен на таком уровне: 31,8913 гривен за евро (-0,0119 грн). При этом курс евро на 3 августа составляет 31,9032 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро на 4 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снова снизился после роста накануне.

НБУ снизил официальный курс евро на 4 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,89 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 31,88 гривен за евро.

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