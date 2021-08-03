ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ знизив офіційний курс євро на 4 серпня

Новость на русском →
Україна, Вівторок 03 серпня 2021 17:52
НБУ знизив офіційний курс євро на 4 серпня Фото: курс євро знизився на 1 копійку (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,89 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 серпня встановлено на такому рівні: 31,8913 гривень за євро (-0,0119 грн). При цьому курс євро на 3 серпня становить 31,9032 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро на 4 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знову знизився після зростання напередодні.

НБУ знизив офіційний курс євро на 4 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 31,89 гривень за євро.. Курс купівлі становить 31,88 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро Курс НБУ Курс гривні
NEWS
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС