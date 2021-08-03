НБУ знизив офіційний курс євро на 4 серпня
Фото: курс євро знизився на 1 копійку (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,89 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 4 серпня встановлено на такому рівні: 31,8913 гривень за євро (-0,0119 грн). При цьому курс євро на 3 серпня становить 31,9032 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс знову знизився після зростання напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 31,89 гривень за євро.. Курс купівлі становить 31,88 гривень за євро.