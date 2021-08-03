Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 3 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,89 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 31,8801 - 31,8931 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3674 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 2 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,8500 - 26,8700 грн/доллар, евро 31,9004 - 31,9215 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.