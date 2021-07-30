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НБУ снизил официальный курс евро на 2 августа

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Украина, Пятница 30 июля 2021 17:46
НБУ снизил официальный курс евро на 2 августа Фото: курс евро продолжил снижение (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,89 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 августа установлен на таком уровне: 31,8946 гривен за евро (-0,0293 грн). При этом курс евро на 30 июля составляет 31,9239 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро на 2 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снова снизился после роста накануне.

НБУ снизил официальный курс евро на 2 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,84 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,81 гривен за евро.

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