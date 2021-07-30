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Межбанк закрылся снижением курса доллара

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Украина, Пятница 30 июля 2021 17:26
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 30 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 26,80 гривен за доллар, курс в покупке до 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,84 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7800 - 26,8000 грн/доллар, евро 31,8173 - 31,8410 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 29 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 31,9150 - 31,9388 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил годовой минимум. Официальный курс гривны к доллару на 2 августа установлен на таком уровне: 26,8168 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн). При этом курс доллара на 30 июля составляет 26,8867 гривен за 1 доллар.

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