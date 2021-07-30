ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ знизив офіційний курс євро на 2 серпня

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 липня 2021 17:46
НБУ знизив офіційний курс євро на 2 серпня Фото: курс євро продовжив зниження (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,89 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 серпня встановлено на такому рівні: 31,8946 гривень за євро (-0,0293 грн). При цьому курс євро на 30 липня становить 31,9239 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро на 2 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знову знизився після зростання напередодні.

НБУ знизив офіційний курс євро на 2 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,84 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,81 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро курс НБУ Курс гривні
NEWS
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа