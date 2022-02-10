НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,87 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 11 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,8785 гривен за евро (-0,1175 грн). При этом курс евро на 10 февраля составляет 31,996 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро снизился после роста накануне.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,83 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,81 гривен за евро.