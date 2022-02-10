НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,87 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 11 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,8785 гривень за євро (-0,1175 грн). При цьому курс євро на 10 лютого становить 31,996 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знизився після зростання напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 10 копійок до 31,83 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,81 гривень за євро.