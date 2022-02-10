Курс доллара продолжил снижение на межбанке
Курс доллара на межбанке в продаже 10 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,91 гривен за доллар, курс в покупке до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,83 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,8900 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,8169 - 31,8397 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3743 грн/рубль.
Напомним, 9 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,9250 - 27,9450 грн/доллар, евро 31,9154 - 31,9355 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3738 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.