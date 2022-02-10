Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 10 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,91 гривен за доллар, курс в покупке до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,83 гривен за евро.