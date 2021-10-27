ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

НБУ снизил официальный курс евро

Новина українською →
Украина, Среда 27 октября 2021 17:52
НБУ снизил официальный курс евро Фото: курс евро упал на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,64 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 октября установлен на таком уровне: 30,6447 гривен за евро (-0,0344 грн). При этом курс евро на 27 октября составляет 30,6791 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро снизился после роста накануне.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже упал на 8 копеек до 30,62 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,60 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг