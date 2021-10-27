НБУ снизил официальный курс евро
Фото: курс евро упал на 3 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,64 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 28 октября установлен на таком уровне: 30,6447 гривен за евро (-0,0344 грн). При этом курс евро на 27 октября составляет 30,6791 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро снизился после роста накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже упал на 8 копеек до 30,62 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,60 гривен за евро.