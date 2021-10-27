Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 27 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,37 гривен за доллар, курс в покупке до 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 8 копеек до 30,62 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3500 - 26,3700 грн/доллар, евро 30,6055 - 30,6287 грн/евро, российский рубль 0,3748 - 0,3755 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 26 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,4250 - 26,4450 грн/доллар, евро 30,6840- 30,7079 грн/евро, российский рубль 0,3797 - 0,3804 грн/рубль.